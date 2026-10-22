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Малиновский пропустит матчи Лиги конференций из-за восстановления после операции

Малиновский пропустит еврокубки из-за восстановления после операции на колене, его заменит Кабасакал.
Малиновский пропустит матчи Лиги конференций из-за восстановления после операции
Руслан Малиновский / Getty Images

Руслан Малиновский, украинский полузащитник, не будет играть в ближайших матчах Лиги конференций.

Трабзонспор решил не включать игрока в команду для еврокубковых игр.

Важно отметить, что Малиновский в настоящее время восстанавливается после операции на колене, и срок его возвращения на поле еще не установлен.

В свете этого клуб решил заменить украинца на опытного игрока Мелиха Кабасакала.

В этом сезоне Руслан Малиновский сыграл только в четырех матчах.

Было также отмечено ранее, что другой украинский футболист забил свой первый гол в еврокубках.

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