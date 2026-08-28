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Жеребьевка Лиги конференций: 36 команд распределены по шести группам

36 команд распределены на шесть групп в ходе жеребьевки Лиги конференций сезона-2026/27, проведенной в Монако.
Жеребьевка Лиги конференций: 36 команд распределены по шести группам
Состоялась жеребьевка Лиги конференций / Getty Images

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28 августа в Монако прошло мероприятие по формированию пар для общего этапа Лиги конференций сезона-2026/27. В ходе жеребьевки 36 команд были распределены на шесть групп, в каждой из которых по шесть команд. В рамках группового этапа каждая команда проведет по одному матчу против каждого из своих соперников в группе.

Результаты жеребьевки Лиги конференций выглядят следующим образом:

Корзина 1:

Аталанта: Пафос, Аякс, Кайрат, Борац Баня-Лука, Мьельбю, Рига.
Брага: Гент, Копенгаген, КуПС, Бранн, Эгнатия, Орхус.
Аякс: Аталанта, Мидтьюлланд, Хетафе, Сент-Трюйден, Тун, Хайдук.
Фрайбург: Панатинаикос, Монако, Твенте, Трабзонспор, Яблонец, Кауно Жальгирис.
Монако: Фрайбург, Брайтон, Линкольн Ред Импс, Хартс, Нордшелланд, ЦСКА София.
Копенгаген: Брага, Црвена Звезда, Лугано, Университатя Крайова, Иберия, Интер Эскальдес.

Корзина 2:

Мидтьюлланд: Аякс, Пафос, Сент-Трюйден, Линкольн Ред Импс, Хайдук, Эгнатия.
Црвена Звезда: Копенгаген, Гент, Трабзонспор, Лугано, Интер Эскальдес, Иберия.
Гент: Црвена Звезда, Брага, Бранн, КуПС, Орхус, Тун.
Панатинаикос: Брайтон, Фрайбург, Борац Баня-Лука, Кайрат, ЦСКА София, Нордшелланд.
Пафос: Мидтьюлланд, Аталанта, Хартс, Твенте, Рига, Мьельбю.
Брайтон: Монако, Панатинаикос, Университатя Крайова, Хетафе, Кауно Жальгирис, Яблонец.

Корзина 3:

Лугано: Црвена Звезда, Копенгаген, Сент-Трюйден, Хетафе, Кауно Жальгирис, Яблонец.
Хетафе: Брайтон, Аякс, Лугано, Университатя Крайова, Интер Эскальдес, Иберия.
КуПС: Гент, Брага, Трабзонспор, Борац Баня-Лука, ЦСКА София, Нордшелланд.
Твенте: Пафос, Фрайбург, Кайрат, Линкольн Ред Импс, Тун, Орхус.
Линкольн Ред Импс: Мидтьюлланд, Монако, Твенте, Бранн, Хайдук, Эгнатия.
Борац Баня-Лука: Аталанта, Панатинаикос, КуПС, Хартс, Рига, Мьельбю.

Корзина 4:

Сент-Трюйден: Аякс, Мидтьюлланд, Бранн, Лугано, Иберия, Хайдук.
Бранн: Брага, Гент, Линкольн Ред Импс, Сент-Трюйден, Орхус, Кауно Жальгирис.
Хартс: Монако, Пафос, Борац Баня-Лука, Трабзонспор, Нордшелланд, Тун.
Кайрат: Панатинаикос, Аталанта, Университатя Крайова, Твенте, Мьельбю, Рига.
Трабзонспор: Фрайбург, Црвена Звезда, Хартс, КуПС, Яблонец, ЦСКА София.
Университатя Крайова: Копенгаген, Брайтон, Хетафе, Кайрат, Эгнатия, Интер Эскальдес.

Корзина 5:

Рига: Аталанта, Пафос, Кайрат, Борац Баня-Лука, Яблонец, Кауно Жальгирис.
Хайдук: Аякс, Мидтьюлланд, Сент-Трюйден, Линкольн Ред Импс, Нордшелланд, Тун.
Яблонец: Брайтон, Фрайбург, Лугано, Трабзонспор, Иберия, Рига.
Нордшелланд: Панатинаикос, Монако, КуПС, Хартс, ЦСКА София, Хайдук.
Орхус: Брага, Гент, Твенте, Бранн, Эгнатия, Интер Эскальдес.
Интер Эскальдес: Копенгаген, Црвена Звезда, Университатя Крайова, Хетафе, Орхус, Мьельбю.

Корзина 6:

Тун: Гент, Аякс, Хартс, Твенте, Хайдук, ЦСКА София.
ЦСКА София: Монако, Панатинаикос, Трабзонспор, КуПС, Тун, Нордшелланд.
Кауно Жальгирис: Фрайбург, Брайтон, Бранн, Лугано, Рига, Эгнатия.
Мьельбю: Пафос, Аталанта, Борац Баня-Лука, Кайрат, Интер Эскальдес, Иберия.
Иберия: Црвена Звезда, Копенгаген, Хетафе, Сент-Трюйден, Мьельбю, Яблонец.
Эгнатия: Мидтьюлланд, Брага, Линкольн Ред Импс, Университатя Крайова, Кауно Жальгирис, Орхус.

Полный календарь матчей Лиги конференций, включая даты и время начала, будет объявлен не позднее 30 августа. Старт общего этапа турнира запланирован на 15 октября.

Стоит отметить, что на день ранее также состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов.

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