Участники основного этапа Лиги конференций определены: ждем жеребьевку

36 футбольных клубов были распределены на шесть групп для участия в основном этапе Лиги конференций.

После завершения отборочных матчей плей-офф Лиги конференций были определены участники основного этапа турнира.



Всего 36 футбольных клубов были распределены на шесть групп, в каждой из которых по шесть команд. В рамках основного этапа еврокубкового турнира каждый клуб проведет по одному матчу против команд из своей группы.



Жеребьевка основного этапа Лиги конференций намечена на пятницу, 28 августа, в 14:30 по киевскому времени.



Список групп для жеребьевки Лиги конференций:

Корзина 1 : Аталанта (Италия), Брага (Португалия), Аякс (Нидерланды), Фрайбург (Германия), Монако (Франция), Копенгаген (Дания).

: Аталанта (Италия), Брага (Португалия), Аякс (Нидерланды), Фрайбург (Германия), Монако (Франция), Копенгаген (Дания). Корзина 2 : Мидтьюлланд (Дания), Црвена Звезда (Сербия), Гент (Бельгия), Панатинаикос (Греция), Пафос (Кипр), Брайтон (Англия).

: Мидтьюлланд (Дания), Црвена Звезда (Сербия), Гент (Бельгия), Панатинаикос (Греция), Пафос (Кипр), Брайтон (Англия). Корзина 3 : Лугано (Швейцария), Хетафе (Испания), КуПС (Финляндия), Твенте (Нидерланды), Линкольн Ред Импс (Гибралтар), Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина).

: Лугано (Швейцария), Хетафе (Испания), КуПС (Финляндия), Твенте (Нидерланды), Линкольн Ред Импс (Гибралтар), Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина). Корзина 4 : Сент-Трюйден (Бельгия), Бранн (Норвегия), Хартс (Шотландия), Кайрат (Казахстан), Трабзонспор (Турция), Университатя Крайова (Румыния).

: Сент-Трюйден (Бельгия), Бранн (Норвегия), Хартс (Шотландия), Кайрат (Казахстан), Трабзонспор (Турция), Университатя Крайова (Румыния). Корзина 5 : Рига (Латвия), Хайдук (Хорватия), Яблонец (Чехия), Нордшелланд (Дания), Орхус (Дания), Интер Эскальдес (Андорра).

: Рига (Латвия), Хайдук (Хорватия), Яблонец (Чехия), Нордшелланд (Дания), Орхус (Дания), Интер Эскальдес (Андорра). Корзина 6: Тун (Швейцария), ЦСКА София (Болгария), Кауно Жальгирис (Литва), Мьельбю (Швеция), Иберия (Грузия), Эгнатия (Албания).

Расписание основного этапа Лиги конференций, включая даты и время начала матчей, будет опубликовано не позднее воскресенья, 30 августа. Основной этап начнется 15 октября.



Стоит отметить, что ранее состоялась жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов.