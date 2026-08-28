Участники основного этапа Лиги конференций определены: ждем жеребьевку
36 футбольных клубов были распределены на шесть групп для участия в основном этапе Лиги конференций.
После завершения отборочных матчей плей-офф Лиги конференций были определены участники основного этапа турнира.
Всего 36 футбольных клубов были распределены на шесть групп, в каждой из которых по шесть команд. В рамках основного этапа еврокубкового турнира каждый клуб проведет по одному матчу против команд из своей группы.
Жеребьевка основного этапа Лиги конференций намечена на пятницу, 28 августа, в 14:30 по киевскому времени.
Список групп для жеребьевки Лиги конференций:
- Корзина 1: Аталанта (Италия), Брага (Португалия), Аякс (Нидерланды), Фрайбург (Германия), Монако (Франция), Копенгаген (Дания).
- Корзина 2: Мидтьюлланд (Дания), Црвена Звезда (Сербия), Гент (Бельгия), Панатинаикос (Греция), Пафос (Кипр), Брайтон (Англия).
- Корзина 3: Лугано (Швейцария), Хетафе (Испания), КуПС (Финляндия), Твенте (Нидерланды), Линкольн Ред Импс (Гибралтар), Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина).
- Корзина 4: Сент-Трюйден (Бельгия), Бранн (Норвегия), Хартс (Шотландия), Кайрат (Казахстан), Трабзонспор (Турция), Университатя Крайова (Румыния).
- Корзина 5: Рига (Латвия), Хайдук (Хорватия), Яблонец (Чехия), Нордшелланд (Дания), Орхус (Дания), Интер Эскальдес (Андорра).
- Корзина 6: Тун (Швейцария), ЦСКА София (Болгария), Кауно Жальгирис (Литва), Мьельбю (Швеция), Иберия (Грузия), Эгнатия (Албания).
Расписание основного этапа Лиги конференций, включая даты и время начала матчей, будет опубликовано не позднее воскресенья, 30 августа. Основной этап начнется 15 октября.
Стоит отметить, что ранее состоялась жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов.
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