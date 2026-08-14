Бражко из Динамо извиняется перед фанатами за поражение в Лиге конференций

Бражко принимает на себя ответственность за поражение Динамо и извиняется перед болельщиками.

Полузащитник ФК Динамо Владимир Бражко выразил свое разочарование после поражения от Карабаха (0:2) в ответной встрече третьего отборочного раунда Лиги конференций, что стало причиной их вылета из еврокубков.

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Футболист из Киева извинился перед фанатами за неудачное выступление команды."Испытываю сейчас только негативные эмоции. К сожалению, этот еврокубковый сезон для нас завершен. Очень сложная игра, мы не допускали много ошибок, но пропускали мячи из полумоментов, особенно в первом тайме.

Первая тридцатиминутка была тяжелой, а во втором тайме немного переломили ход игры, создавали моменты. В частности, у меня была возможность, и досадно не воспользоваться ею. Чувствую вину и беру ответственность на себя, поэтому хочу извиниться перед болельщиками. Нет никаких оправданий. Если бы забил мяч, все сложилось бы иначе.

Нужно проанализировать произошедшее и сосредоточиться на чемпионате, ведь в воскресенье игра против Колоса. Конечно, обидно, но надо совершенствоваться как мне лично, так и команде в целом. Надеюсь, в следующем году будет лучше, но сегодня досадное поражение. Еще раз хочу извиниться перед болельщиками", - говорит Бражко, цитируемый официальным сайтом Динамо.



Ранее было упомянуто, что вылет Динамо из еврокубков стал самым ранним за последний 21 год.