Карабах переигрывает Динамо: Гурбанов делится впечатлениями от победы

Карабах обыграл Динамо в ответном матче, несмотря на проигрыш в первой встрече. Гурбан Гурбанов поделился своими впечатлениями от игры.

Тренер футбольного клуба Карабах Гурбан Гурбанов выразил свои впечатления после того, как его команда обыграла Динамо в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций.



В первой встрече киевская команда не смогла удержать свое преимущество, одержав победу со счетом 1:0, и в итоге уступила азербайджанскому клубу во втором матче со счетом 0:2.



"Игра была напряженной, стрессовой. За исключением отдельных минут футболисты были в игре. Перед нами был соперник, который не хотел проигрывать. Мы делали правильные вещи - и с мячом, и без мяча. Добились важной победы. Благодарю болельщиков. Такое ощущение, что атмосфера и единство, которые были в прошлом году на групповом этапе Лиги чемпионов, вновь царили на стадионе.

Желаю успехов и сопернику. Нам было приятно сыграть с такой командой и победить. В Баку много людей болеет за Динамо. Мы и сами в детстве за них болели.

Различий между двумя матчами было много. Здесь мы были активнее, наш прессинг работал правильнее, мы обращались с мячом точнее и быстрее. Старались оставить соперника без мяча. Во втором тайме произошли некоторые изменения. В такую жару удерживать один и тот же темп 90 минут невозможно. Мы многое наигрывали, и это тоже увидели. Изменения были с моей стороны", - говорит Гурбанов, цитируемый Azerisport.



Ранее главный тренер Динамо Игорь Костюк также поделился своими мыслями о поражении от Карабаха.