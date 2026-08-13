Динамо вылетает из Лиги конференций: Костюк анализирует неудачу против Карабаха

Игорь Костюк, наставник футбольного клуба Динамо, выразил свои размышления о недавнем исключении его команды из Лиги конференций после неудачного матча против Карабаха.



Костюк подчеркнул, что хотя Динамо показало себя достойно во втором тайме, этого не хватило для того, чтобы одержать победу.

В первом тайме вы видели, что команда соперника играла агрессивно, очень плотно прессинговала нас. Поэтому мы не хотели вступать в борьбу и терять мяч у собственной штрафной площадки. Играли через Пономаренко, чтобы он отбирал мячи и помогал выходить из обороны.

Вы видели: во втором тайме мы перехватили инициативу, начали играть выше. Я считаю, что создали три стопроцентных момента, в которых нужно было забивать. Но игра не прощает упущенных возможностей: там, где мы не забили, к сожалению, пропустили. В целом во втором тайме мы контролировали игру. Хорошо переходили из обороны в атаку, отбирали мяч, быстро выходили вперед, создавали моменты. Но, к сожалению, сегодня нам не хватило ни везения, ни мастерства, чтобы забить эти мячи. Вы видели, какие моменты у нас были.