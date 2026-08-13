Карабах обыгрывает Динамо в квалификации Лиги конференций: 2:0

Карабах обыграл Динамо в матче квалификационного раунда Лиги конференций, забив два гола и не пропустив ни одного.

В четверг, 13 августа, команда Карабах на своем домашнем стадионе принимала Динамо в рамках квалификационного раунда Лиги конференций.



С начала встречи хозяева поля активно наступали, и уже на 15-й минуте общий счет был сравнян.



Динамо из Киева включилось в борьбу только во второй половине первого тайма, упустив несколько удачных моментов от Герреро и Мыхавко.



Во втором тайме Динамо начало играть более активно. Команда под управлением Костюка создала несколько успешных атак, но вратарь Зломислич удержал свои ворота неприступными, а гол Дубинчака был аннулирован из-за офсайда.



После этого Карабах взял инициативу в свои руки и вскоре Алексей Кащук забил второй гол в ворота Суркиса. В оставшееся время киевляне не смогли забить ни одного гола и были вынуждены покинуть еврокубки.



Статистика матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций между Карабахом и Динамо:



Карабах - Динамо - 2:0

Голы: Муаддиб, 12, Кащук, 69



Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 12 - 9

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 4 - 6

Фолы: 4 - 11



Составы команд:



Карабах: Зломислич - Сильва, Варконьи, Гусейнов, Джафаркулиев (Ланга, 72) - Педро, Янкович - Муаддиб (Гурбанлы, 72), Кади (Сефас, 72), Зубир (Лобату, 80) - Кащук (Монтьель, 88).



Динамо: Суркис - Сыч, Биловар, Мыхавко, Дубинчак (Шола, 79) - Бражко, Рубчинский (Буяльский, 83) - Герреро (Тымчик, 73), Лонвейк (Шапаренко, 72), Редушко (Кабаев, 73) - Пономаренко.