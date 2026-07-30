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Полесье завершает участие в Лиге конференций, уступив Копенгагену 2:1

Полесье уступило Копенгагену во втором раунде квалификации Лиги конференций, завершив свое участие в еврокубках этого сезона.
Полесье завершает участие в Лиге конференций, уступив Копенгагену 2:1
Полесь уступило Копенгагену / ФК Полесье

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В среду, 29 июля, второй раунд квалификации Лиги конференций прошел в Копенгагене, где местная команда сыграла против Полесья. Житомирская команда проиграла со счетом 2:1, несмотря на ничью 3:3 в предыдущем матче, и завершила свое участие в еврокубках этого сезона.

В первом тайме Копенгаген взял ведение, когда Мохамед Эльюнусси успешно исполнил пенальти, назначенный за нарушение Георгия Майсурадзе в его штрафной.

С началом второго тайма хозяева остались вдесятером после удаления Дзюнносукэ Судзуки. Но это не помогло Полесью, поскольку Роберт на 61-й минуте увеличил отрыв датчан, успешно завершив контратаку.

Полесье сократило разрыв в счете только в последнюю минуту добавленного времени, когда Николай Гайдучик забил гол.

Видео всех голов матча Копенгаген - Полесье в квалификации Лиги конференций представлено ниже:

Копенгаген - Полесье - 2:1

Голы: Эльюнусси, 27 (пен.), Роберт, 61 - Гайдучик, 90+3

Составы команд:

Копенгаген: Котарски - Крал, Беймо, Судзуки, Лопес - Хлем (Гарананга, 53), Делейни (Мелинг, 77) - Эльюнусси, Мадсен, Роберт (Ларссон, 88) - Корнелиус.

Полесье: Бущан - Майсурадзе (Велетень, 74), Чоботенко, Крушинский, Михайличенко - Андриевский (Эмерллаху, 57), Бабенко (Филиппов, 69), Федор (Гайдучик, 69) - Андраде, Краснопир, Назаренко (Брагару, 57).

Предупреждения: Делейни - Назаренко.

Удаление: Судзуки, 46 (прямая красная).

Источник: MEGOGO

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