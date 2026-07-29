Копенгаген обыграл Полесье и проходит в следующий раунд Лиги конференций

Копенгаген обыграл Полесье в ответном матче Лиги конференций, преодолев второй отборочный раунд и завершив еврокубковый сезон для украинской команды.

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Во втором отборочном раунде Лиги конференций 29 июля состоялась встреча между командами Копенгагена и Полесья на домашнем стадионе датчан. Первый матч между этими командами завершился ничьей 3:3, однако в ответной игре Полесье уступило Копенгагену со счетом 1:2.



Полесье начало игру с активной атакой, но не смогло преобразовать свое преимущество в голы. На 27-й минуте первого тайма Копенгаген открыл счет благодаря успешно выполненному пенальти Мохамедом Эльюнусси.



Во втором тайме Полесье получило численное преимущество после того, как Дзюнносукэ Судзуки из Копенгагена был удален с поля. Несмотря на это, украинская команда не смогла использовать свое преимущество, и на 61-й минуте хозяева увеличили свое преимущество. Полесье смогло забить только в добавленное время, но это не помогло изменить исход матча.



Таким образом, Копенгаген проходит в третий отборочный раунд Лиги конференций, а для Полесья еврокубковый сезон завершился.



Статистика матча Копенгаген - Полесье:



Копенгаген - Полесье - 2:1



Голы: Эльюнусси, 27 (пен.), Роберт, 61 - Гайдучик, 90+3



Ожидаемые голы (xG): 1.86 - 1.48

Владение мячом: 30% - 70%

Удары: 5 - 26

Удары в створ: 2 - 4

Угловые: 2 - 14

Фолы: 6 - 12



Составы команд:



Копенгаген: Котарски - Крал, Беймо, Судзуки, Лопес - Хлем (Гарананга, 53), Делейни (Мелинг, 77) - Эльюнусси, Мадсен, Роберт (Ларссон, 88) - Корнелиус.



Полесье: Бущан - Майсурадзе (Велетень, 74), Чоботенко, Крушинский, Михайличенко - Андриевский (Эмерллаху, 57), Бабенко (Филиппов, 69), Федор (Гайдучик, 69) - Андраде, Краснопир, Назаренко (Брагару, 57).



Предупреждения: Делейни - Назаренко.



Удаление: Судзуки, 46 (прямая красная).