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Тимур Тутеров: дебютный гол в Лиге Европы от украинского нападающего Сандерленда

Тутеров забивает свой первый гол в европейских турнирах, укрепляя позиции Сандерленда в матче против Леха.
Тимур Тутеров: дебютный гол в Лиге Европы от украинского нападающего Сандерленда
Тимур Тутеров / Getty Images

Украинский нападающий Сандерленда Тимур Тутеров отметился своим дебютным голом в европейских соревнованиях.

21-летний игрок был выбран в стартовый состав "черных котов" для матча против Леха в рамках Лиги Европы.

Тутеров забил уже на второй минуте, находясь в идеальном месте в штрафной, чтобы головой перехватить пас от соигрока и отправить мяч в ворота.

Этот гол стал для Тутерова третьим в текущем сезоне и первым в европейских турнирах за всю его карьеру.

На момент написания этой статьи Сандерленд уверенно вел в матче со счетом 1:0.

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