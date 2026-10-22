Тимур Тутеров: дебютный гол в Лиге Европы от украинского нападающего Сандерленда

Тутеров забивает свой первый гол в европейских турнирах, укрепляя позиции Сандерленда в матче против Леха.

Украинский нападающий Сандерленда Тимур Тутеров отметился своим дебютным голом в европейских соревнованиях.



21-летний игрок был выбран в стартовый состав "черных котов" для матча против Леха в рамках Лиги Европы.



Тутеров забил уже на второй минуте, находясь в идеальном месте в штрафной, чтобы головой перехватить пас от соигрока и отправить мяч в ворота.



Этот гол стал для Тутерова третьим в текущем сезоне и первым в европейских турнирах за всю его карьеру.



На момент написания этой статьи Сандерленд уверенно вел в матче со счетом 1:0.