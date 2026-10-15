Миланский разгром: Сиссе оформляет хет-трик в победе над Зальцбургом в Лиге Европы

"Россонери" демонстрируют силу, разгромив Зальцбург 4:0 во втором туре Лиги Европы, с Альфаджо Сиссе, оформившим хет-трик, в роли главного героя матча.

В четверг, 15 октября, в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы футбольная команда Милана на выезде встретилась с Зальцбургом.



После поражения от Бенфики (0:2) в своем стартовом матче турнира "россонери" восстановили свой авторитет, разгромив австрийскую команду со счетом 4:0.



Главным героем матча стал крайний нападающий Милана Альфаджо Сиссе, который оформил хет-трик. 19-летний игрок открыл счет на 15-й минуте, забив головой после фланговой подачи. На 32-й минуте Сиссе реализовал второй гол, приняв передачу от Давиде Бартезаги и отправив мяч в пустые ворота, а в начале второго тайма завершил свой хет-трик, отреагировав на прострел от Адриена Рабьо.



На 72-й минуте Гонсалу Рамуш усилил преимущество Милана, забив на добивании. Однако "россонери" были вынуждены закончить матч вдесятером, после того как на 83-й минуте Филиппо Терраччано был удален с поля.



Таким образом, Милан одержал свою первую победу в текущем сезоне Лиги Европы. Зальцбург также имеет три очка после двух туров.



Статистика матча Зальцбург - Милан второго тура Лиги Европы



Зальцбург - Милан - 0:4



Голы: Сиссе, 15, 32, 49, Рамуш, 72



Ожидаемые голы (xG): 0.79 - 3.99

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 14 - 15

Удары в створ: 2 - 10

Угловые: 3 - 2

Фолы: 13 - 12



Составы команд:



Зальцбург: Цавишицки - Моргалла (заменен на Дрекслера, 81), Бома, Забрански, Шмид - Барри, Мазурек - Линдстрем (заменен на Реджича, 73), Китано (заменен на Диаките, 60), Байду (заменен на Вертессена, 60) - Табакович (заменен на Камару, 73).



Милан: Меньян - Томори (заменен на Терраччано, 67), Де Винтер, Павлович (заменен на Диавару, 81) - Хатчинсон, Яшари, Рабьо (заменен на Модрича, 60), Бартезаги - Лофтус-Чик, Сиссе (заменен на Пулишича, 60) - Камарда (заменен на Рамуша, 60).



Предупреждения: Забрански - Хатчинсон.



Удаление: Терраччано, 83.