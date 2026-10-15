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Сандерленд против Торренсе: украинец Тутеров в основном составе на матче Лиги Европы

Украинский футболист Тутеров в основном составе Сандерленда на матче с Торренсе в Лиге Европы.
Сандерленд против Торренсе: украинец Тутеров в основном составе на матче Лиги Европы
Тимур Тутеров / Getty Images

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В четверг, 15 октября, английская команда Сандерленд сыграет в гостях против португальского Торренсе в рамках второго тура групповой стадии Лиги Европы.

Тимур Тутеров, украинский крайний нападающий, будет в основном составе "черных котов" в этом матче европейского турнира.

Матч между Торренсе и Сандерлендом начнется в 19:45 по киевскому времени.



Важно отметить, что в сентябре этого года 21-летний Тутеров впервые вышел на поле в основном составе Сандерленда в матче Кубка английской лиги против Халл Сити (1:0).

В текущем сезоне украинский футболист провел три игры за Сандерленд U-21, где он забил два гола и сделал два ассиста.

Напомним, что в июле Сандерленд продлил контракт с Тутеровым.

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