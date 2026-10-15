Сандерленд против Торренсе: украинец Тутеров в основном составе на матче Лиги Европы
Украинский футболист Тутеров в основном составе Сандерленда на матче с Торренсе в Лиге Европы.
Читайте также: Трубин в стартовом составе Бенфики на матч против Селтика: подтверждение Силвы
В четверг, 15 октября, английская команда Сандерленд сыграет в гостях против португальского Торренсе в рамках второго тура групповой стадии Лиги Европы.
Тимур Тутеров, украинский крайний нападающий, будет в основном составе "черных котов" в этом матче европейского турнира.
Матч между Торренсе и Сандерлендом начнется в 19:45 по киевскому времени.
RLB’s Europa League Sunderland! 👊 #UEL https://t.co/5hPlrIH6gm— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) October 15, 2026
Важно отметить, что в сентябре этого года 21-летний Тутеров впервые вышел на поле в основном составе Сандерленда в матче Кубка английской лиги против Халл Сити (1:0).
В текущем сезоне украинский футболист провел три игры за Сандерленд U-21, где он забил два гола и сделал два ассиста.
Напомним, что в июле Сандерленд продлил контракт с Тутеровым.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: