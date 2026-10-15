Сандерленд против Торренсе: украинец Тутеров в основном составе на матче Лиги Европы

Украинский футболист Тутеров в основном составе Сандерленда на матче с Торренсе в Лиге Европы.

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В четверг, 15 октября, английская команда Сандерленд сыграет в гостях против португальского Торренсе в рамках второго тура групповой стадии Лиги Европы.



Тимур Тутеров, украинский крайний нападающий, будет в основном составе "черных котов" в этом матче европейского турнира.



Матч между Торренсе и Сандерлендом начнется в 19:45 по киевскому времени.





RLB’s Europa League Sunderland! 👊 #UEL https://t.co/5hPlrIH6gm — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) October 15, 2026

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