Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Трубин в стартовом составе Бенфики на матч против Селтика: подтверждение Силвы

"Трубин в стартовом составе Бенфики для матча с Селтиком", - подтвердил главный тренер Марку Силва.
Трубин в стартовом составе Бенфики на матч против Селтика: подтверждение Силвы
Анатолий Трубин / Getty Images

Читайте также: Трубин и Камински - герои победы Бенфики над Миланом в Лиге Европы

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет на поле в стартовом составе Бенфики в домашнем матче против Селтика в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Это подтвердил наставник португальского клуба Марку Силва.

Слова тренера приводит португальская газета A Bola:

Касаемо голкиперов, если такой ставится вопрос, могу сказать, что предусмотрен выход Трубина в стартовом составе.



Поединок между Бенфикой и Селтиком намечен на четверг, 15 октября, и стартует в 22:00 по киевскому времени.

В текущем сезоне Трубин провел на поле три матча за Бенфику, все они были в рамках квалификационного и группового этапа Лиги Европы. В этих встречах украинский вратарь пропустил два мяча и дважды сумел не допустить голов в свои ворота.

Стоит отметить, что недавно украинский полузащитник Георгий Судаков забил свой первый гол за Бенфику за последние десять месяцев.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости