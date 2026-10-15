Трубин в стартовом составе Бенфики на матч против Селтика: подтверждение Силвы

"Трубин в стартовом составе Бенфики для матча с Селтиком", - подтвердил главный тренер Марку Силва.

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Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет на поле в стартовом составе Бенфики в домашнем матче против Селтика в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Это подтвердил наставник португальского клуба Марку Силва.

Слова тренера приводит португальская газета A Bola:

Касаемо голкиперов, если такой ставится вопрос, могу сказать, что предусмотрен выход Трубина в стартовом составе.

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