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Яремчук остается вне игры: Олимпиакос объявил состав для Лиги Европы

Украинский форвард Роман Яремчук не включен в состав Олимпиакоса для Лиги Европы 2026/27 года.
Яремчук остается вне игры: Олимпиакос объявил состав для Лиги Европы
Роман Яремчук / Getty Images

Олимпиакос официально объявил о своем составе для основного этапа Лиги Европы 2026/27 года.

Роман Яремчук, украинский нападающий, не вошел в список игроков, который был размещен на официальном сайте УЕФА.

Хосе Луис Мендилибар, главный тренер команды из Греции, предпочел Аюбу Эль-Кааби и Армандо Гонсалеса на позиции центрфорварда.

Следует отметить, что Яремчук не принимал участия в официальных играх Олимпиакоса в этом сезоне.

Во второй половине предыдущего сезона Яремчук выступал за Лион на правах аренды, где сыграл в 14 матчах, забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.

Напомним, что ранее были названы противники Олимпиакоса на основном этапе Лиги Европы.

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