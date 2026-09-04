Яремчук остается вне игры: Олимпиакос объявил состав для Лиги Европы

Украинский форвард Роман Яремчук не включен в состав Олимпиакоса для Лиги Европы 2026/27 года.

Олимпиакос официально объявил о своем составе для основного этапа Лиги Европы 2026/27 года.



Роман Яремчук, украинский нападающий, не вошел в список игроков, который был размещен на официальном сайте УЕФА.



Хосе Луис Мендилибар, главный тренер команды из Греции, предпочел Аюбу Эль-Кааби и Армандо Гонсалеса на позиции центрфорварда.



Следует отметить, что Яремчук не принимал участия в официальных играх Олимпиакоса в этом сезоне.



Во второй половине предыдущего сезона Яремчук выступал за Лион на правах аренды, где сыграл в 14 матчах, забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.



Напомним, что ранее были названы противники Олимпиакоса на основном этапе Лиги Европы.