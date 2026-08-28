Жеребьевка Лиги Европы-2026/27: 36 команд распределены по корзинам

36 команд разделены на четыре группы в основном этапе Лиги Европы-2026/27, с восемью матчами для каждого клуба.

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28 августа в Монако состоялась жеребьевка основного этапа Лиги Европы сезона-2026/27.



В процессе жеребьевки 36 участвующих команд были распределены на четыре группы, в каждой из которых находится девять клубов. Каждый клуб будет соперничать с двумя командами из каждой корзины.



В течение основного этапа каждый клуб сыграет восемь матчей - четыре на своем стадионе и четыре на стадионе соперника. Первый матч команды проведут на своем поле, второй - на поле соперника, и так далее по очереди.



Список команд по корзинам после жеребьевки Лиги Европы выглядит следующим образом:



Корзина 1:

Байер: Марсель, Лион, Зальцбург, Динамо Загреб, Целе, Лех, Бешикташ, ОФИ.

Бенфика: АЗ, Милан, Селтик, Виктория Пльзень, Лех, Омония, ОФИ, Неймеген.

Ювентус: Реал Сосьедад, АЗ, Ренн, Ференцварош, Омония, Сельта, Неймеген, Хапоэль Беер-Шева.

Милан: Бенфика, Олимпиакос, Ференцварош, Зальцбург, Сандерленд, Борнмут, Арарат-Армения, Левски.

Лион: Байер, Реал Сосьедад, Унион, Андерлехт, Кристал Пэлас, Ягеллония, Лиллестрем, Хоффенхайм.

АЗ: Ювентус, Бенфика, Динамо Загреб, Спарта Прага, Штурм, Сандерленд, Хапоэль Беер-Шева, Арарат-Армения.

Олимпиакос: Милан, Марсель, Спарта Прага, Ренн, Ягеллония, Целе, Хоффенхайм, Торренсе.

Реал Сосьедад: Лион, Ювентус, Виктория Пльзень, Унион, Борнмут, Кристал Пэлас, Торренсе, Лиллестрем.

Марсель: Олимпиакос, Байер, Андерлехт, Селтик, Сельта, Штурм, Левски, Бешикташ.



Корзина 2:

Ференцварош: Ювентус, Милан, Виктория Пльзень, Селтик, Целе, Лех, Торренсе, Хоффенхайм.

Виктория Пльзень: Бенфика, Реал Сосьедад, Унион, Ференцварош, Ягеллония, Борнмут, Левски, Лиллестрем.

Унион: Реал Сосьедад, Лион, Селтик, Виктория Пльзень, Лех, Сельта, Хапоэль Беер-Шева, Бешикташ.

Динамо Загреб: Байер, АЗ, Андерлехт, Ренн, Штурм, Сандерленд, Неймеген, Хапоэль Беер-Шева.

Зальцбург: Милан, Байер, Спарта Прага, Андерлехт, Кристал Пэлас, Целе, Арарат-Армения, Левски.

Селтик: Марсель, Бенфика, Ференцварош, Унион, Сельта, Омония, Бешикташ, Торренсе.

Спарта Прага: АЗ, Олимпиакос, Ренн, Зальцбург, Борнмут, Кристал Пэлас, Лиллестрем, Арарат-Армения.

Ренн: Олимпиакос, Ювентус, Динамо Загреб, Спарта Прага, Омония, Штурм, ОФИ, Неймеген.

Андерлехт: Лион, Марсель, Зальцбург, Динамо Загреб, Сандерленд, Ягеллония, Хоффенхайм, ОФИ.



Корзина 3:

Штурм: Марсель, АЗ, Ренн, Динамо Загреб, Целе, Борнмут, ОФИ, Хоффенхайм.

Лех: Байер, Бенфика, Ференцварош, Унион, Сандерленд, Кристал Пэлас, Торренсе, ОФИ.

Кристал Пэлас: Реал Сосьедад, Лион, Спарта Прага, Зальцбург, Лех, Ягеллония, Хоффенхайм, Бешикташ.

Борнмут: Милан, Реал Сосьедад, Виктория Пльзень, Спарта Прага, Штурм, Сельта, Хапоэль Беэр-Шева, Лиллестрем.

Сандерленд: АЗ, Милан, Динамо Загреб, Андерлехт, Ягеллония, Лех, Левски, Торренсе.

Целе: Олимпиакос, Байер, Зальцбург, Ференцварош, Омония, Штурм, Неймеген, Арарат-Армения.

Ягеллония: Лион, Олимпиакос, Андерлехт, Виктория Пльзень, Кристал Пэлас, Сандерленд, Арарат-Армения, Левски.

Омония: Бенфика, Ювентус, Селтик, Ренн, Сельта, Целе, Бешикташ, Неймеген.

Сельта: Ювентус, Марсель, Унион, Селтик, Борнмут, Омония, Лиллестрем, Хапоэль Беэр-Шева.



Корзина 4:

Хоффенхайм: Лион, Олимпиакос, Ференцварош, Андерлехт, Штурм, Кристал Пэлас, Бешикташ, ОФИ.

Бешикташ: Марсель, Байер, Унион, Селтик, Кристал Пэлас, Омония, Хапоэль Беэр-Шева, Хоффенхайм.

Торренсе: Олимпиакос, Реал Сосьедад, Селтик, Ференцварош, Сандерленд, Лех, Арарат-Армения, Лиллестрем.

Хапоэль Беэр-Шева: Ювентус, АЗ, Динамо Загреб, Унион, Сельта, Борнмут, ОФИ, Бешикташ.

Неймеген: Бенфика, Ювентус, Ренн, Динамо Загреб, Омония, Целе, Левски, Арарат-Армения.

ОФИ: Байер, Бенфика, Андерлехт, Ренн, Лех, Штурм, Хоффенхайм, Хапоэль Беер-Шева.

Лиллестрем: Реал Сосьедад, Лион, Виктория Пльзень, Спарта Прага, Борнмут, Сельта, Торренсе, Левски.

Левски: Милан, Марсель, Зальцбург, Виктория Пльзень, Ягеллония, Сандерленд, Лиллестрем, Неймеген.

Арарат-Армения: АЗ, Милан, Спарта Прага, Зальцбург, Целе, Ягеллония, Неймеген, Торренсе.



Точное расписание матчей Лиги Европы с указанием дат и времени начала игр будет опубликовано не позднее 30 августа, а начало основного этапа намечено на 16 сентября.



Стоит отметить, что на день ранее также прошла жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов.