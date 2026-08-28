Жеребьевка Лиги Европы-2026/27: 36 команд распределены по корзинам
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28 августа в Монако состоялась жеребьевка основного этапа Лиги Европы сезона-2026/27.
В процессе жеребьевки 36 участвующих команд были распределены на четыре группы, в каждой из которых находится девять клубов. Каждый клуб будет соперничать с двумя командами из каждой корзины.
В течение основного этапа каждый клуб сыграет восемь матчей - четыре на своем стадионе и четыре на стадионе соперника. Первый матч команды проведут на своем поле, второй - на поле соперника, и так далее по очереди.
Список команд по корзинам после жеребьевки Лиги Европы выглядит следующим образом:
Корзина 1:
Байер: Марсель, Лион, Зальцбург, Динамо Загреб, Целе, Лех, Бешикташ, ОФИ.
Бенфика: АЗ, Милан, Селтик, Виктория Пльзень, Лех, Омония, ОФИ, Неймеген.
Ювентус: Реал Сосьедад, АЗ, Ренн, Ференцварош, Омония, Сельта, Неймеген, Хапоэль Беер-Шева.
Милан: Бенфика, Олимпиакос, Ференцварош, Зальцбург, Сандерленд, Борнмут, Арарат-Армения, Левски.
Лион: Байер, Реал Сосьедад, Унион, Андерлехт, Кристал Пэлас, Ягеллония, Лиллестрем, Хоффенхайм.
АЗ: Ювентус, Бенфика, Динамо Загреб, Спарта Прага, Штурм, Сандерленд, Хапоэль Беер-Шева, Арарат-Армения.
Олимпиакос: Милан, Марсель, Спарта Прага, Ренн, Ягеллония, Целе, Хоффенхайм, Торренсе.
Реал Сосьедад: Лион, Ювентус, Виктория Пльзень, Унион, Борнмут, Кристал Пэлас, Торренсе, Лиллестрем.
Марсель: Олимпиакос, Байер, Андерлехт, Селтик, Сельта, Штурм, Левски, Бешикташ.
Корзина 2:
Ференцварош: Ювентус, Милан, Виктория Пльзень, Селтик, Целе, Лех, Торренсе, Хоффенхайм.
Виктория Пльзень: Бенфика, Реал Сосьедад, Унион, Ференцварош, Ягеллония, Борнмут, Левски, Лиллестрем.
Унион: Реал Сосьедад, Лион, Селтик, Виктория Пльзень, Лех, Сельта, Хапоэль Беер-Шева, Бешикташ.
Динамо Загреб: Байер, АЗ, Андерлехт, Ренн, Штурм, Сандерленд, Неймеген, Хапоэль Беер-Шева.
Зальцбург: Милан, Байер, Спарта Прага, Андерлехт, Кристал Пэлас, Целе, Арарат-Армения, Левски.
Селтик: Марсель, Бенфика, Ференцварош, Унион, Сельта, Омония, Бешикташ, Торренсе.
Спарта Прага: АЗ, Олимпиакос, Ренн, Зальцбург, Борнмут, Кристал Пэлас, Лиллестрем, Арарат-Армения.
Ренн: Олимпиакос, Ювентус, Динамо Загреб, Спарта Прага, Омония, Штурм, ОФИ, Неймеген.
Андерлехт: Лион, Марсель, Зальцбург, Динамо Загреб, Сандерленд, Ягеллония, Хоффенхайм, ОФИ.
Корзина 3:
Штурм: Марсель, АЗ, Ренн, Динамо Загреб, Целе, Борнмут, ОФИ, Хоффенхайм.
Лех: Байер, Бенфика, Ференцварош, Унион, Сандерленд, Кристал Пэлас, Торренсе, ОФИ.
Кристал Пэлас: Реал Сосьедад, Лион, Спарта Прага, Зальцбург, Лех, Ягеллония, Хоффенхайм, Бешикташ.
Борнмут: Милан, Реал Сосьедад, Виктория Пльзень, Спарта Прага, Штурм, Сельта, Хапоэль Беэр-Шева, Лиллестрем.
Сандерленд: АЗ, Милан, Динамо Загреб, Андерлехт, Ягеллония, Лех, Левски, Торренсе.
Целе: Олимпиакос, Байер, Зальцбург, Ференцварош, Омония, Штурм, Неймеген, Арарат-Армения.
Ягеллония: Лион, Олимпиакос, Андерлехт, Виктория Пльзень, Кристал Пэлас, Сандерленд, Арарат-Армения, Левски.
Омония: Бенфика, Ювентус, Селтик, Ренн, Сельта, Целе, Бешикташ, Неймеген.
Сельта: Ювентус, Марсель, Унион, Селтик, Борнмут, Омония, Лиллестрем, Хапоэль Беэр-Шева.
Корзина 4:
Хоффенхайм: Лион, Олимпиакос, Ференцварош, Андерлехт, Штурм, Кристал Пэлас, Бешикташ, ОФИ.
Бешикташ: Марсель, Байер, Унион, Селтик, Кристал Пэлас, Омония, Хапоэль Беэр-Шева, Хоффенхайм.
Торренсе: Олимпиакос, Реал Сосьедад, Селтик, Ференцварош, Сандерленд, Лех, Арарат-Армения, Лиллестрем.
Хапоэль Беэр-Шева: Ювентус, АЗ, Динамо Загреб, Унион, Сельта, Борнмут, ОФИ, Бешикташ.
Неймеген: Бенфика, Ювентус, Ренн, Динамо Загреб, Омония, Целе, Левски, Арарат-Армения.
ОФИ: Байер, Бенфика, Андерлехт, Ренн, Лех, Штурм, Хоффенхайм, Хапоэль Беер-Шева.
Лиллестрем: Реал Сосьедад, Лион, Виктория Пльзень, Спарта Прага, Борнмут, Сельта, Торренсе, Левски.
Левски: Милан, Марсель, Зальцбург, Виктория Пльзень, Ягеллония, Сандерленд, Лиллестрем, Неймеген.
Арарат-Армения: АЗ, Милан, Спарта Прага, Зальцбург, Целе, Ягеллония, Неймеген, Торренсе.
Точное расписание матчей Лиги Европы с указанием дат и времени начала игр будет опубликовано не позднее 30 августа, а начало основного этапа намечено на 16 сентября.
Стоит отметить, что на день ранее также прошла жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов.