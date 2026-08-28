Тренер Трабзонспора Текке подает в отставку после унизительного поражения в ЛЕ

Текке остается тренером Трабзонспора, несмотря на поражение и намерение уйти в отставку.

Фатих Текке, главный тренер Трабзонспора, выразил намерение подать в отставку после того, как его команда потерпела унизительное поражение от Ференцвароша в квалификационном раунде Лиги Европы.



Трабзонспор, вынужденный играть в численном меньшинстве после того, как Руслан Малиновский был удален на 13-й минуте, а Лопес Кабрал на 57-й, проиграл со счетом 0:4 и был выбыл из Лиги Европы (0:5 по итогам двух матчей). Теперь команда будет продолжать свои выступления в Лиге конференций.



После игры на официальном сайте Трабзонспора было заявлено, что Текке решил уйти с поста главного тренера из-за эмоционального стресса, вызванного поражением.



Однако, несмотря на намерение Текке уйти, совет директоров Трабзонспора отказался принять его отставку. Текке продолжит исполнять свои обязанности и будет готовить команду к следующему матчу третьего тура турецкой Суперлиги против Амедспора.



В предыдущем сезоне под руководством Текке Трабзонспор занял третье место в чемпионате и выиграл Кубок Турции.



Ранее было отмечено, что украинский футболист Даниил Сикан забил свой пятый гол за Андерлехт в квалификации Лиги Европы.