Раскрыт состав участников основного этапа Лиги Европы: жеребьевка назначена на 28 августа

36 команд разделены на 4 группы для основного этапа Лиги Европы, жеребьевка которого запланирована на 28 августа.

Вчера состоялись плей-офф матчи квалификации Лиги Европы, в ходе которых были выявлены все команды, которые продвинулись к основному этапу турнира.



Всего 36 команд, которые примут участие в жеребьевке этапа лиги, были разбиты на четыре группы по девять команд в каждой, в соответствии с клубным рейтингом. В основном этапе каждая команда будет соревноваться с двумя соперниками из каждой группы и проведет восемь матчей - по четыре дома и в гостях.



Жеребьевка основного этапа Лиги Европы намечена на пятницу, 28 августа, и начнется в 14:00 по киевскому времени.



Состав групп для жеребьевки Лиги Европы:

Корзина 1 : Байер (Германия), Бенфика (Португалия), Ювентус (Италия), Милан (Италия), Лион (Франция), АЗ (Нидерланды), Олимпиакос (Греция), Реал Сосьедад (Испания), Марсель (Франция).

: Байер (Германия), Бенфика (Португалия), Ювентус (Италия), Милан (Италия), Лион (Франция), АЗ (Нидерланды), Олимпиакос (Греция), Реал Сосьедад (Испания), Марсель (Франция). Корзина 2 : Ференцварош (Венгрия), Виктория Пльзень (Чехия), Юнион (Бельгия), Динамо Загреб (Хорватия), Зальцбург (Австрия), Селтик (Шотландия), Спарта (Чехия), Ренн (Франция), Андерлехт (Бельгия).

: Ференцварош (Венгрия), Виктория Пльзень (Чехия), Юнион (Бельгия), Динамо Загреб (Хорватия), Зальцбург (Австрия), Селтик (Шотландия), Спарта (Чехия), Ренн (Франция), Андерлехт (Бельгия). Корзина 3 : Штурм (Австрия), Лех (Польша), Кристал Пэлас (Англия), Борнмут (Англия), Сандерленд (Англия), Целе (Словения), Ягеллония (Польша), Омония (Кипр), Сельта (Испания).

: Штурм (Австрия), Лех (Польша), Кристал Пэлас (Англия), Борнмут (Англия), Сандерленд (Англия), Целе (Словения), Ягеллония (Польша), Омония (Кипр), Сельта (Испания). Корзина 4: Хоффенхайм (Германия), Бешикташ (Турция), Торреенсе (Португалия), Хапоэль Беэр-Шева (Израиль), Неймеген (Нидерланды), ОФИ (Греция), Лиллестрем (Норвегия), Левски (Болгария), Арарат-Армения (Армения).

Расписание основного этапа Лиги Европы с указанием дат и времени начала игр будет опубликовано не позднее воскресенья, 30 августа, а сам этап стартует 16 сентября.



Стоит отметить, что вчера также состоялась жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов.