Раскрыт состав участников основного этапа Лиги Европы: жеребьевка назначена на 28 августа
Вчера состоялись плей-офф матчи квалификации Лиги Европы, в ходе которых были выявлены все команды, которые продвинулись к основному этапу турнира.
Всего 36 команд, которые примут участие в жеребьевке этапа лиги, были разбиты на четыре группы по девять команд в каждой, в соответствии с клубным рейтингом. В основном этапе каждая команда будет соревноваться с двумя соперниками из каждой группы и проведет восемь матчей - по четыре дома и в гостях.
Жеребьевка основного этапа Лиги Европы намечена на пятницу, 28 августа, и начнется в 14:00 по киевскому времени.
Состав групп для жеребьевки Лиги Европы:
- Корзина 1: Байер (Германия), Бенфика (Португалия), Ювентус (Италия), Милан (Италия), Лион (Франция), АЗ (Нидерланды), Олимпиакос (Греция), Реал Сосьедад (Испания), Марсель (Франция).
- Корзина 2: Ференцварош (Венгрия), Виктория Пльзень (Чехия), Юнион (Бельгия), Динамо Загреб (Хорватия), Зальцбург (Австрия), Селтик (Шотландия), Спарта (Чехия), Ренн (Франция), Андерлехт (Бельгия).
- Корзина 3: Штурм (Австрия), Лех (Польша), Кристал Пэлас (Англия), Борнмут (Англия), Сандерленд (Англия), Целе (Словения), Ягеллония (Польша), Омония (Кипр), Сельта (Испания).
- Корзина 4: Хоффенхайм (Германия), Бешикташ (Турция), Торреенсе (Португалия), Хапоэль Беэр-Шева (Израиль), Неймеген (Нидерланды), ОФИ (Греция), Лиллестрем (Норвегия), Левски (Болгария), Арарат-Армения (Армения).
Расписание основного этапа Лиги Европы с указанием дат и времени начала игр будет опубликовано не позднее воскресенья, 30 августа, а сам этап стартует 16 сентября.
Стоит отметить, что вчера также состоялась жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов.