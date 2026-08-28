Сикан приводит Андерлехт к победе в Лиге Европы: 5 голов в 8 матчах
Сикан забивает ключевой гол, помогая Андерлехту обыграть Кайрат в матче Лиги Европы.
Даниил Сикан, украинский футболист, играющий за Андерлехт, забил гол в квалификационном матче Лиги Европы.
Андерлехт, бельгийская команда, снова победила Кайрат со счетом 3:0 в решающем матче плей-офф, где Сикан сыграл ключевую роль.
На 53-й минуте матча украинский форвард получил мяч в штрафной зоне соперника, обошел оборону и успешно забил гол угловым ударом, удвоив преимущество своей команды.
🇧🇪 Данило Сікан знову забиває за Андерлехт— Maincast Sport (@maincast_sport) August 27, 2026
4 гол в 5 матчах кваліфікації Ліги Європи.
Українського нападника замінили одразу після голу. Також встиг заробити на собі пенальті в першому таймі та жовту картку за три хвилини до голу. #MaincastSport pic.twitter.com/23gRIm5bK8
Этот гол стал для Сикана пятым в восьми матчах текущего сезона. Все его голы были забиты в квалификационных матчах Лиги Европы.
Ранее стало известно, что Шахтер определился с соперниками в Лиге чемпионов.
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