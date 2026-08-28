Сикан приводит Андерлехт к победе в Лиге Европы: 5 голов в 8 матчах

Сикан забивает ключевой гол, помогая Андерлехту обыграть Кайрат в матче Лиги Европы.

Даниил Сикан, украинский футболист, играющий за Андерлехт, забил гол в квалификационном матче Лиги Европы.



Андерлехт, бельгийская команда, снова победила Кайрат со счетом 3:0 в решающем матче плей-офф, где Сикан сыграл ключевую роль.



На 53-й минуте матча украинский форвард получил мяч в штрафной зоне соперника, обошел оборону и успешно забил гол угловым ударом, удвоив преимущество своей команды.

🇧🇪 Данило Сікан знову забиває за Андерлехт



4 гол в 5 матчах кваліфікації Ліги Європи.



Українського нападника замінили одразу після голу. Також встиг заробити на собі пенальті в першому таймі та жовту картку за три хвилини до голу. #MaincastSport pic.twitter.com/23gRIm5bK8 — Maincast Sport (@maincast_sport) August 27, 2026

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