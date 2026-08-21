Сикан продолжает огненный рывок: 4 гола в 7 матчах за Андерлехт

Сикан забивает свой четвертый гол в сезоне, помогая Андерлехту одержать победу в матче Лиги Европы.

Украинский футболист Даниил Сикан продолжает забивать голы в текущем сезоне.



Вчера в рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы команда Андерлехт на выезде разгромила Кайрат со счетом 3:0. Украинский спортсмен внес значительный вклад в успех своей команды.



На 45+1 минуте игры, после углового удара, Сикан выиграл воздушное противостояние и головой отправил мяч в ворота, устанавливая окончательный итог матча.

Sikan’s goal v Kairat this evening!



His 4th goal in UEL Qualifying!



And looks like they should be making the league phase by the scoreline so far in this first leg pic.twitter.com/4vgHCjaiQS — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 20, 2026

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