Сикан продолжает огненный рывок: 4 гола в 7 матчах за Андерлехт
Сикан забивает свой четвертый гол в сезоне, помогая Андерлехту одержать победу в матче Лиги Европы.
Украинский футболист Даниил Сикан продолжает забивать голы в текущем сезоне.
Вчера в рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы команда Андерлехт на выезде разгромила Кайрат со счетом 3:0. Украинский спортсмен внес значительный вклад в успех своей команды.
На 45+1 минуте игры, после углового удара, Сикан выиграл воздушное противостояние и головой отправил мяч в ворота, устанавливая окончательный итог матча.
Sikan’s goal v Kairat this evening!— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 20, 2026
His 4th goal in UEL Qualifying!
And looks like they should be making the league phase by the scoreline so far in this first leg pic.twitter.com/4vgHCjaiQS
Для Сикана этот гол стал четвертым в семи матчах за Андерлехт в этом сезоне. Все его голы были забиты в квалификации Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что украинский нападающий Артем Степанов забил свой первый гол в новом сезоне нидерландского чемпионата.
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