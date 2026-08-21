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Сикан продолжает огненный рывок: 4 гола в 7 матчах за Андерлехт

Сикан забивает свой четвертый гол в сезоне, помогая Андерлехту одержать победу в матче Лиги Европы.
Сикан продолжает огненный рывок: 4 гола в 7 матчах за Андерлехт
Сикан забил Кайрату / Getty Images

Украинский футболист Даниил Сикан продолжает забивать голы в текущем сезоне.

Вчера в рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы команда Андерлехт на выезде разгромила Кайрат со счетом 3:0. Украинский спортсмен внес значительный вклад в успех своей команды.

На 45+1 минуте игры, после углового удара, Сикан выиграл воздушное противостояние и головой отправил мяч в ворота, устанавливая окончательный итог матча.



Для Сикана этот гол стал четвертым в семи матчах за Андерлехт в этом сезоне. Все его голы были забиты в квалификации Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий Артем Степанов забил свой первый гол в новом сезоне нидерландского чемпионата.

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