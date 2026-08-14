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Сикан ведет Андерлехт к финалу квалификации Лиги Европы

Украинский футболист Даниил Сикан помог Андерлехту обыграть ПАОК и выйти в финал квалификации Лиги Европы.
Сикан ведет Андерлехт к финалу квалификации Лиги Европы
Даниил Сикан / Getty Images

Андерлехт пробился в финал квалификации Лиги Европы, во многом благодаря усилиям украинского нападающего Даниила Сикана.

В решающем матче третьего отборочного раунда европейского турнира, проходившем на домашней арене бельгийского клуба, Андерлехт обыграл ПАОК со счетом 3:2.

Сикан, проведя на поле 78 минут в стартовом составе, успел отметиться голом за Андерлехт, установив промежуточный счет 3:1.

На 55-й минуте игры украинский нападающий забил гол, приняв мяч на левом краю штрафной зоны и отправив его в дальний угол ворот соперника.



В итоге Андерлехт одержал две победы над ПАОК (1:0 и 3:2) и вышел в финал квалификации Лиги Европы, где его противником будет Кайрат.

Сикан забил третий гол в пяти играх текущего сезона.

Стоит отметить, что в предыдущий день Динамо проиграло Карабаху со счетом 0:2 в квалификации Лиги конференций и было вынуждено покинуть европейские турниры.

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