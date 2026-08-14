Сикан ведет Андерлехт к финалу квалификации Лиги Европы
Андерлехт пробился в финал квалификации Лиги Европы, во многом благодаря усилиям украинского нападающего Даниила Сикана.
В решающем матче третьего отборочного раунда европейского турнира, проходившем на домашней арене бельгийского клуба, Андерлехт обыграл ПАОК со счетом 3:2.
Сикан, проведя на поле 78 минут в стартовом составе, успел отметиться голом за Андерлехт, установив промежуточный счет 3:1.
На 55-й минуте игры украинский нападающий забил гол, приняв мяч на левом краю штрафной зоны и отправив его в дальний угол ворот соперника.
В итоге Андерлехт одержал две победы над ПАОК (1:0 и 3:2) и вышел в финал квалификации Лиги Европы, где его противником будет Кайрат.
Сикан забил третий гол в пяти играх текущего сезона.
Стоит отметить, что в предыдущий день Динамо проиграло Карабаху со счетом 0:2 в квалификации Лиги конференций и было вынуждено покинуть европейские турниры.