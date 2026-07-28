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ПАОК отвергает политические провокации: Наша борьба - только на футбольном поле

ПАОК отреагировал на жалобу Динамо Киев, заявив о своем намерении сосредоточиться на футболе и избегать политических споров.
ПАОК отвергает политические провокации: Наша борьба - только на футбольном поле
Игроки Динамо / Getty Images

В ответ на жалобу Динамо Киев в УЕФА о наличии российского флага на стадионе во время первого матча второго отборочного раунда Лиги Европы, греческий футбольный клуб ПАОК высказал свою точку зрения в официальном сообщении.

Динамо Киев воспринимает этот инцидент как неприемлемую провокацию, подчеркивая, что Россия ведет войну против Украины под этим флагом.

Согласно информации, опубликованной на gazzetta.gr и цитируемой греческим клубом, ПАОК заявил о своем намерении сфокусироваться исключительно на футболе, избегая участия в любых спорах. Клуб также призвал УЕФА объективно оценить все провокации, связанные с этим столкновением, и предотвратить подобные ситуации в будущем.

"Для нас существует только одна борьба - та, что происходит на футбольном поле. Мы не хотим быть участниками каких‑либо других конфликтов. Футбол не должен быть политикой. Наше желание - играть в футбол, сохранять спортивную атмосферу и двигаться вперед. Ничего больше", - говорится в заявлении.

Тем временем, тренер Шахтера отреагировал на слухи о возможном переходе в турецкий клуб или национальную команду.

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