Довбик: Интер и Атлетико? Все возможно

Форвард Жироны прокомментировал последние трансферные слухи.

Европейские футбольные клубы проявляют интерес к Артему Довбику, но форвард Жироны уверяет, что его главный фокус - выступления за свою команду.



Украинский футболист высказался о том, как воспринимает информацию в СМИ о себе.

"Как-то уже спокойно к этому отношусь. Если продолжать, то все реально, все возможно. Я не смотрю на эти слухи, потому что сейчас у меня есть команда, в которой я доволен. Этот сезон, думаю, для каждого игрока нашей команды будет как витрина и трамплин, дай Бог, в другие топ-клубы. Но сейчас я хочу думать только о команде, в которой я выступаю", рассказал Довбик в интервью для YouTube-канала ВЗБИРНА.



В свою очередь, Дмитрий Ризнык прокомментировал предстоящую игру против сборной Италии.