Финансовые махинации бывшего владельца: Челси могут лишить очков

Шлейф бывшего владельца клуба может навредить лондонцам.

The Guardian сообщает о возможном штрафе в виде лишения очков, который может быть наложен на лондонский футбольный клуб Челси за финансовые манипуляции, связанные с владельцем клуба романом абрамовичем.



Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) предоставил изданию доступ к архиву из 3,6 миллионов офшорных записей. Эти данные указывают на то, что в эпоху абрамовича Челси через различные фонды осуществлял скрытые выплаты агентам, игрокам и другим лицам, участвующим в трансферах.



Такие выплаты были связаны с трансферами таких игроков, как Эден Азар, Самуэль Это'о и Виллиан. Футбольная ассоциация (FA) начала расследование, которое может привести к снятию очков с клуба, хотя на данный момент информация о его ходе не раскрывается.



Челси в свою очередь заявляет, что не может нести ответственность за действия тех, кто уже не работает в клубе. Клуб также подчеркнул, что после смены владельца самостоятельно предоставил все необходимые документы для расследования и указал на неточности в финансовых отчетах.



Ранее сообщалось об интересе Челси к футболисту Барселоны.