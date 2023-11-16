Холанд в Реале: агент назвал условие для трансфера

Пимента прокомментировал возможный переход норвежца.

Рафаэль Пимента, агент футболиста Эрлинга Холанда, обозначил условия, при которых возможен переход игрока в Реал.



Пимента подчеркнул, что Холанд перейдет в Реал только при наличии его личного желания. При этом, переход будет осуществлен с учетом взаимного уважения.



"Интерес Реала? Решение принимать только Эрлингу, он - хозяин своей судьбы. Он всегда будет действовать в своих интересах и интересах Манчестер Сити. Когда все стороны будут готовы к изменениям, тогда и может произойти переход.



Я уверен в одном - Эрлинг всегда будет относиться к Ман Сити с уважением. Если он решит сменить клуб - мы заблаговременно уведомим об этом руководство команды. Безусловно, уважение должно быть взаимным, как со стороны клуба, так и со стороны игроков. Я не сомневаюсь, что в Манчестере будут уважать Эрлинга", - цитирует Пименту Relevo.



Напомним, ранее в Манчестер Сити также отреагировали на проявленный Реалом интерес к Холанду.