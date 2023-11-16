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ПСЖ не собирается поднимать Мбаппе зарплату

Однако француз имеет шансы остаться в команде.
ПСЖ не собирается поднимать Мбаппе зарплату
Килиан Мбаппе / Getty Images

ПСЖ принял решение относительно своего форварда Килиана Мбаппе. Согласно информации от Diario AS, клуб не планирует предлагать французскому игроку новые условия контракта, но при этом ожидает его остаться в команде.

ПСЖ рассчитывает, что Мбаппе примет уже предложенные ему условия, и не намерен увеличивать зарплату своего ключевого игрока.

В текущем сезоне Мбаппе вышел на поле в 15 матчах, забив 15 голов и сделав 1 результативную передачу.

Ранее Фелипе Мело нелестно высказался о Килиане.

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