ПСЖ не собирается поднимать Мбаппе зарплату

Однако француз имеет шансы остаться в команде.

ПСЖ принял решение относительно своего форварда Килиана Мбаппе. Согласно информации от Diario AS, клуб не планирует предлагать французскому игроку новые условия контракта, но при этом ожидает его остаться в команде.



ПСЖ рассчитывает, что Мбаппе примет уже предложенные ему условия, и не намерен увеличивать зарплату своего ключевого игрока.



В текущем сезоне Мбаппе вышел на поле в 15 матчах, забив 15 голов и сделав 1 результативную передачу.



Ранее Фелипе Мело нелестно высказался о Килиане.