ПСЖ не собирается поднимать Мбаппе зарплату
Однако француз имеет шансы остаться в команде.
ПСЖ принял решение относительно своего форварда Килиана Мбаппе. Согласно информации от Diario AS, клуб не планирует предлагать французскому игроку новые условия контракта, но при этом ожидает его остаться в команде.
ПСЖ рассчитывает, что Мбаппе примет уже предложенные ему условия, и не намерен увеличивать зарплату своего ключевого игрока.
В текущем сезоне Мбаппе вышел на поле в 15 матчах, забив 15 голов и сделав 1 результативную передачу.
Ранее Фелипе Мело нелестно высказался о Килиане.
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