Ризнык: Мы готовы к матчу с Италией

Вратарь сборной Украины высказался о предстоящем матче.

Украинский вратарь Дмитрий Ризнык рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча с итальянской сборной в рамках отборочного тура Евро-2024.



Ризнык подчеркнул, что украинская команда должна быть максимально мотивирована на эту встречу.

"Наши тренировки проходили на скользком поле, что создавало дополнительные трудности, но это помогло нам отточить удары. Я, как вратарь, могу сказать, что все игроки, которые участвовали в этих тренировках, вели себя профессионально. Не могу назвать конкретных имен, так как ударов было много, и я не обращал на это внимание", - рассказал он.



Ризнык также отметил, что команда сейчас активно занимается тактической подготовкой, отрабатывая множество деталей. "Я не могу раскрыть все наши секреты, но надеюсь, что они помогут нам в матче. Все игроки работают усердно, общаются друг с другом и помогают друг другу. Это очень важно для подготовки к игре", - добавил он.



Вратарь также отметил, что многие игроки приехали из Европы, где они успешно выступали, и поэтому настроены оптимистично. Он подчеркнул, что итальянская команда состоит из звездных игроков, которые постоянно демонстрируют высокий уровень игры. "Это очень сильная команда, и мы должны быть хорошо подготовлены к игре с ними", - сказал Ризнык.



Он также поделился своими мыслями о конкуренции внутри команды. "В нашей команде конкуренция между вратарями очень высока. Но я считаю, что это нормально. Это здоровая конкуренция. В конечном итоге, решение принимает тренер", - заключил Ризнык.

Отметим, что матч Украина - Италия состоится в понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.