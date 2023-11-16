Звездный футболист Реала выбыл до конца года

Хавбек получил травму колена.

Молодой полузащитник мадридского Реала Эдуардо Камавинга получил травму колена во время службы в национальной команде Франции, сообщает испанская пресса.



Согласно информации, опубликованной испанским изданием Relevo, у 18-летнего футболиста обнаружено повреждение правого колена. Ожидается, что он не сможет выйти на поле до конца 2021 года.



Тем не менее, существует возможность, что Камавинга сможет восстановиться к началу Суперкубка Испании, который запланирован на период с 10 по 14 января.



Стоит отметить, что травма Камавинга произошла во время тренировки сборной Франции после столкновения с Усманом Дембеле.



В текущем сезоне Камавинга успел провести 17 матчей в различных турнирах, в которых он сделал одну голевую передачу.