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Звездный футболист Реала выбыл до конца года

Хавбек получил травму колена.
Звездный футболист Реала выбыл до конца года
Эдуардо Камавинга / Getty Images

Молодой полузащитник мадридского Реала Эдуардо Камавинга получил травму колена во время службы в национальной команде Франции, сообщает испанская пресса.

Согласно информации, опубликованной испанским изданием Relevo, у 18-летнего футболиста обнаружено повреждение правого колена. Ожидается, что он не сможет выйти на поле до конца 2021 года.

Тем не менее, существует возможность, что Камавинга сможет восстановиться к началу Суперкубка Испании, который запланирован на период с 10 по 14 января.

Стоит отметить, что травма Камавинга произошла во время тренировки сборной Франции после столкновения с Усманом Дембеле.

В текущем сезоне Камавинга успел провести 17 матчей в различных турнирах, в которых он сделал одну голевую передачу.

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