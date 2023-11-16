МЮ заинтересован в форварде аутсайдера Серии А
Никола Крстович может перейти в АПЛ.
Манчестер Юнайтед планирует усилить линию атаки.
Как сообщает издание CalcioMercato, "красные дьяволы" заинтересованы в Николе Крстовиче из Лечче. Сумма трансфера не уточняется.
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Футболист сборной Северной Македонии может стать опцией для манкунианцев, которые ищут дешевого нападающего для усиления в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Никола провел 11 матчей, забив 4 гола.
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