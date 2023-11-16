Барселона готова обменяться футболистами с Ньюкаслом
Игроки сборной Бразилии могут сменить клубную прописку.
Испанская Барселона и английский Ньюкасл могут обменяться футболистами.
Как сообщает бразильский журналист Рожер Торельо, каталонцы готовы воспользоваться тем, что "сороки" заинтересованы в Рафинье.
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"Сине-гранатовые" хотят предложить английскому коллективу бразильского вингера в обмен на его соотечественника Бруну Гимараеша, которым интересуется уже сама Барселона.
Будет ли одна из сторон требовать доплату, пока, остается неизвестным, но отметим, что Ньюкасл в этом плане находится вболее выгодной позиции, ведь Гимараеш является их ключевым игроком, а Рафинья лишь выходит на замену в Барселоне.
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