Рух договорился о сотрудничестве и поддержке ВСУ с трехкратным чемпионом Норвегии

Львовский клуб будет иметь партнерские взаимоотношения с Бранном.

Львовский Рух договорился о сотрудничестве и поддержке ВСУ с норвежским Бранном.

Два клуба совместно с ГО Самооборона Львовщины передали украинским артилеристам 8 автомобилей, более 70 дронов, акумуляторы и различное необходимое снаряжение.

Представитель норвежского парламента Петер Фрьолих прокомментировал взаимодействие местной команды с украинским коллективом.

Читай также: УПЛ: Динамо победило Кривбасс, ЛНЗ обыграл Зарю, Черноморец встретится с Рухом, а Шахтер - с Днепром-1

"Наша задача - объединить футбольных болельщиков из разных стран и помочь украинцам. Среди фанатов футбольного клуба Бранн есть много людей, которые захотели поддержать Украину. Нужно вместе бороться против российских оккупантов и Норвегия готова помогать в этом.

Надеюсь, когда Украина победит, мы сможем сыграть против Руха в Украине, чтобы сюда приехали норвежские болельщики", - заявил он.

Бранн трижды в своей истории становился чемпионом Норвегии. В текущем сезоне он занимает второе место, потеряв матиматические шансы на титул.