Судаков: Мы мечтаем о победе над Италией и попадании на Евро

Хавбек сборной Украины отметил, что конечно, это не главное желание для него и соотечественников.

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Георгий Судаков рассказал, кто из итальянских футболистов ему нравится.

Хавбек выделил своих коллег по амплуа, выступающихх за "Скуадру Адзурри".

"Полузащитники: Дзаниоло, Барелла, Локателли. Италия очень сильна, они действующие чемпионы Европы, я их очень уважаю. Но мы будем бороться за победу и сделаем все, что в наших силах.

Также Судаков отметил, что для игроков украинской национальной команды победить коллектив Лучано Спалетти - мечта.

"Мы мечтаем победить Италию и попасть на Евро. Это наша вторая мечта после наступления мира, конечно", - заявил Георгий.