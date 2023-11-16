Топ-клубы АПЛ могут составить конкуренцию Реалу за защитника Баварии

Альфонсо Дэвис входит в сферу интересов нескольких коллективов.

Защитник Баварии Альфонсо Дэвис может оказаться в АПЛ.

Как сообщает издание 90min, в услугах канадца заинтересованы Ман Сити, Челси и Ливерпуль.

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Клубы готовы подписать футболиста, но считают, что сам он хочет оказаться в Реале.

Отметим, что футболист не продлевает контракт с нынешним клубом и, вероятно, будет продан следующим летом, чтобы мюнхенцы не потеряли игрока бесплатно. Его соглашение действует до конца сезона-2024/25.