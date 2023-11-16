Еще один: Защитник Милана подозревается в незаконных ставках

Алессандро Флоренци стал очередным футболистом, который попал в скандал.

Скандал с нелегальными ставками в итальянском в футболе получил неожиданное развитие.

К уже известным случаям Николо Дзаньоло, Николо Фаджоли и Сандро Тонали прибавился еще один.

Как сообщает Фабрицио Романо, ссылаясь на итальянское издание AGI, обвинение в участии в азартных играх на незаконных ресурсах получил Алессандро Флоренци из Милана.

Пока неизвестно насколько серьезны обвинения в адрес защитника и будет ли он дисквалифицирован.

Отметим, что у предыдущих участников скандала в лице Дзаньоло, Фаджоли и Тонали судьба разная. Вингер Астон Виллы продолжает играть в футбол, хавбек Ювентуса получил 8-месячную дисквалификацию, но несмотря на это продлил контракт с клубом, а футболиста Ньюкасла дисквалифицировали на 10 месяцев.

Стоит сказать, что в Италии футболистам можно ставить на другие виды спорта, но лишь на определенных ресурсах