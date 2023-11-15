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Ньюкасл навяжет топ-клубам Европы борьбу за полузащитника Манчестер Сити

Филлипс может зимой сменить команду.
Ньюкасл навяжет топ-клубам Европы борьбу за полузащитника Манчестер Сити

Опорный хавбек Манчестер Сити Калвин Филлипс рассматривает возможность ухода из клуба в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает издание ESPN.

"Сороки" рассматривают возможность подписания 27-летнего англичанина в январе, попытавшись тем самым укрепить свою полузащиту из-за дисквалификации Сандро Тонали.

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Отметим, интерес к Филлипсу также проявляют Тоттенхэм, Ювентус и Бавария. Самому игроку хотелось бы остаться в Англии.

В текущем сезоне на счету полузащитника всего четыре матча в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

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