"Все лучше и лучше": Тренер Брентфорда оценил игру Ярмолюка

Наставник "пчел" отметил прогресс украинского полузащитника.

Главный тренер Брентфорда Томас Франк высказался об украинском полузащитнике Егоре Ярмолюке.

Наставник английской команды заявил, что доволен тем, как прогрессирует 19-летний украинец.

"Я думаю, что он играет все лучше и лучше. На протяжении последних пяти-шести недель он хорошо тренировался и доказал, что должен быть частью этой команды.

Он заслужил свое право выходить на поле против Бернли, Челси, Вест Хэма и Ливерпуля. Он только растет, я доволен тем, что вижу. Мы очень верим в Егора", - приводит слова Франка Standard.

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Отметим, что в нынешнем сезоне Ярмолюк принял участие в пяти матчах в составе Брентфорда.

На данный момент "пчелы" занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав в 12 поединках 16 очков.