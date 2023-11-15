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Марсело - об игре против Месси: Лео нельзя злить, а то с ним будет труднее справляться

Бразилец рассказал о встрече на поле с лидером вечного соперника.
Марсело - об игре против Месси: Лео нельзя злить, а то с ним будет труднее справляться

Бывший защитник Реала Марсело рассказал о том, чего не стоит делать на поле во время игры против Лионеля Месси.

"Месси не разговаривал во время игр, и я старался не разговаривать с ним, потому что он был тихим".

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"Мы всегда говорили, что нам следует оставить все как есть, потому что если вы решите чинить ему препятствия, вы спровоцируете его, и тогда он разозлится, а если он разозлится, с ним будет труднее справляться", – сказал бразилец в интервью Diario Sport.

Напомним, Месси за все время забил в ворота Реала 26 голов и отдал 14 ассистов.

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