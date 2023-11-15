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ПСВ решил выкупить защитника Барселоны

Дест может остаться в голландском чемпионате.
ПСВ решил выкупить защитника Барселоны

ПСВ хочет выкупить у Барселоны защитника Сержиньо Деста. Об этом сообщает издание Diario Sport.

23-летний футболист выступает за нидерландский коллектив на правах аренды. В клубе довольны игрой фулбека, ввиду чего его решили оставить в команде.

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Сам Дест готов остаться в Нидерландах на постоянной основе. Сумма трансфера составит 10 млн евро.

В текущем сезоне на счету американца один ассист в семи матчах Эредивизии.

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