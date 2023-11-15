ПСВ решил выкупить защитника Барселоны
Дест может остаться в голландском чемпионате.
ПСВ хочет выкупить у Барселоны защитника Сержиньо Деста. Об этом сообщает издание Diario Sport.
23-летний футболист выступает за нидерландский коллектив на правах аренды. В клубе довольны игрой фулбека, ввиду чего его решили оставить в команде.
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Сам Дест готов остаться в Нидерландах на постоянной основе. Сумма трансфера составит 10 млн евро.
В текущем сезоне на счету американца один ассист в семи матчах Эредивизии.
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