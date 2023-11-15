Легенда Барселоны готов вернуться в клуб при необходимости

Педро ждет звонка от Хави.

Вингер Лацио Педро заявил о готовности вернуться в Барселону.

"Если Хави позвонит, я вылечу ближайшим рейсом и буду там прежде, чем он положит трубку. Но это сложно.

В последние годы я с многими говорил о Хави, о Лапорте... Я пытался вернуться так или иначе, но это очень сложно".

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"Есть множество факторов, прежде всего, возраст, но я бы с удовольствием вернулся в Барселону – это было бы идеальным завершением моей карьеры. Но поскольку я считаю это чем-то далеким, я даже не буду об этом думать.

Я вижу, что у Барселоны все будет хорошо. Им повезло, что у них есть много молодых игроков с огромным потенциалом: Ламин, Гави, Педри, Араухо... Это состав на долгие годы", – сказал Педро в интервью Diario Sport.

В текущем сезоне на счету 36-летнего испанца 10 матчей в рамках Серии А, в которых игрок не отличился результативными действиями.