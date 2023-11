Манчестер Юнайтед объявил об отставке исполнительного директора

Ричард Арнольд решил уйти с поста исполнительного директора Манчестер Юнайтед после 16 лет работы в клубе, сообщает официальный сайт манкуннианцев.

Патрик Стюарт временно возьмет на себя его обязанности в дополнение к своей нынешней роли главного юрисконсульта. Арнольд продолжит оказывать поддержку клубу в переходный период до конца декабря.

За это время будет проведен поиск нового постоянного исполнительного директора "красных дьяволов".

Richard Arnold has decided to step down as Chief Executive of Manchester United after 16 years at the club.#MUFC