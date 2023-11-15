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Реал намерен усилиться футболистом сборной Испании

Уильямс может пополнить ряды "сливочных".
Реал намерен усилиться футболистом сборной Испании

Вингер Атлетика Нико Уильямс попал в сферу интересов Реала. Об этом сообщает издание As.

Помимо интереса от Барселоны, на Уильямса претендуют Манчестер Сити, Ливерпуль, Астон Вилла и Ньюкасл.

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Приоритет самого игрока – продолжение карьеры в Испании. Отступные в его контракте составляют 50 миллионов евро, а сам договор рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету 21-летнего хавбека 1 гол и 5 ассистов в 10-ти матчах Ла Лиги.

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