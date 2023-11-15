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Довбик вошел в сборную открытий сезона Ла Лиги по версии Marca

Украинец идеально адаптировался в испанском клубе.
Довбик вошел в сборную открытий сезона Ла Лиги по версии Marca

Нападающий сборной Украины Артем Довбик стал одним из лучших игроков чемпионата Испании на старте сезона.

Авторитетное издание Marca составило символическую сборную открытий сезона Ла Лиги 2023/24.

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Украинский форвард, который летом перешел из Днепра-1, вошел в число избранных.

В текущем сезоне Довбик провел 13 игр в Ла Лиге, в которых забил семь голов и сделал пять голевых передач.

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