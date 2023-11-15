Карточка обладательницы Золотого мяча стала самой задизлайканной в истории серии игр ФИФА
Легендарная футболистка сборной США Меган Рапино, которая ныне выступает за ОЛ Рейн, подверглась критике со стороны футбольного общества.
На известном портале FUTBIN, который дает статистику игроков в серии игр FIFA, вышла карточка 38-летней девушки.
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Фанаты буквально за сутки показали свое отношение к Рапино. Карточка американки стала самой задизлайканной в истории серии игр ФИФА.
Она превзошла карточку Мейсона Гринвуда, который в прошлом году оказался в центре секс-скандала.
Отметим, причиной такой критики стало мировоззрение Рапино. Американка не поддерживать кандидата в президента США Дональда Трампа, не верит в Бога, желает получать зарплату, как мужчины, и активно продвигает ЛГБТ, считая, что в каждой мужской команде есть гомосексуалист.
Напомним, в 2019 году Меган выиграла женский чемпионат мира, получила Золотой мяч и стала лучшей футболисткой по версии ФИФА.
Ранее бывший голкипер Ливерпуля признался, что у него была наркотическая зависимость.