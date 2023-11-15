Шахтер все-таки получит компенсацию за трансфер Соломона

У Галатасарая могут возникнуть большие проблемы.

Донецкий Шахтер и английский Тоттенхэм уладили спор по переходу Манора Соломона, пишет Fotospor.

Напомним, "шпоры" подписали игрока, воспользовавшись правилом ФИФА, из-за чего "горняки" остались без компенсации.

После долгих переговоров между клубами лондонцы согласились выплатить 6,5 млн евро, которые Шахтер когда-то заплатил за игрока. Также "горняки" получат процент от перпродажи Манора.

Интересно, что вся эта ситуация может стать настоящей катастрофой для Галатасарая. Турецкий клуб по примеру Тоттенхэма подписал Тете, и теперь ФИФА может вынудить их также выплатить Шахтеру компенсацию.

Размер компенсации определит федерация, однако, при определенных раскладах турки могут "влететь" на 150 млн евро, которые были прописаны в качестве отступных в контракте бразильца.

Ранее также сообщалось, что Эль-Гази подаст в суд на Майнц.