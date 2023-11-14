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Лидеры Байера попали в сферу интересов Реала

Мадридский клуб готов сделать закупку в Леверкузене.
Лидеры Байера попали в сферу интересов Реала
Флориан Вирц / Getty Images

Три ключевых игрока немецкого футбольного клуба Байер привлекли внимание Реала, сообщает FootballTransfers. Виктор Бонифасе, Джереми Фримпонг и Флориан Вирц могут стать целями для "сливочных" в следующем летнем трансферном окне.

Эти игроки включены в список потенциальных приобретений мадридского клуба на летний период. Однако, пока неясно, насколько активно Реал будет стремиться к подписанию этих конкретных футболистов.

Отметим, что главного тренера Байера Хаби Алонсо также связывают с возможным назначением в Реал. Испанец является бывшим футболистом "сливочных". 

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