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Симеоне назвал желаемых преемников на своё место в Атлетико

Наставник назвал своих фаворитов тренерского цеха.
Симеоне назвал желаемых преемников на своё место в Атлетико
Диего Симеоне / Getty Images

Диего Симеоне, главный тренер футбольного клуба Атлетико Мадрид, поделился своими мыслями о том, кто мог бы занять его место в случае его ухода.

Симеоне назвал трех возможных кандидатов на свою должность, включая тренера своего главного конкурента - Карло Анчелотти из Реала.

"Мой преемник должен быть одним из лучших. Юрген Клопп, Карло Анчелотти, Маурисио Почеттино... Вот кого я бы хотел видеть на моем месте в Атлетико.

Между мной и Анчелотти установились добрые отношения. Мы не друзья, но у нас есть взаимное уважение", - поделился Симеоне в беседе с испанскими журналистами.

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