Симеоне назвал желаемых преемников на своё место в Атлетико

Наставник назвал своих фаворитов тренерского цеха.

Диего Симеоне, главный тренер футбольного клуба Атлетико Мадрид, поделился своими мыслями о том, кто мог бы занять его место в случае его ухода.



Симеоне назвал трех возможных кандидатов на свою должность, включая тренера своего главного конкурента - Карло Анчелотти из Реала.



"Мой преемник должен быть одним из лучших. Юрген Клопп, Карло Анчелотти, Маурисио Почеттино... Вот кого я бы хотел видеть на моем месте в Атлетико.



Между мной и Анчелотти установились добрые отношения. Мы не друзья, но у нас есть взаимное уважение", - поделился Симеоне в беседе с испанскими журналистами.