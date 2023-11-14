Эль-Гази подает в суд на Майнц: Борьба за права и 2,5 миллиона евро

Футболист, который поддержал Палестину, хочет денег от бывшего клуба.

Согласно информации от Bild, футболист Анвар Эль-Гази намерен подать в суд на футбольный клуб Майнц.



В начале ноября клуб прекратил контракт с Эль-Гази за его поддержку Палестины. В ответ на это, Эль-Гази обратился в суд Майнца по трудовым спорам. Предполагается, что слушания по этому делу могут начаться в декабре этого года или в начале следующего.



Эль-Гази стремится получить от клуба конкретное объяснение причин расторжения контракта и обсудить с судом законность данного решения.



Bild также отмечает, что Эль-Гази может требовать выплаты в размере 2,5 миллионов евро, которые ему полагались по контракту.



Ранее сообщалось, что в футбольные правила могут внести изменения.