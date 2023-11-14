Вальверде: Я приехал в Реал и решил, что я смесь Месси и Роналду

Федерико рассказал о своей "звездной болезни".

Федерико Вальверде поделился воспоминаниями о своем прибытии в мадридский Реал.



По его словам, он приехал в Испанию, будучи молодым и наивным, и считал себя главной звездой футбола. Однако, быстро осознал свою ошибку.



Вальверде вспомнил свое первое знакомство с Кастильей, когда он осознал свое место в команде и насколько еще много ему предстоит пройти. Но, благодаря этому опыту, он смог сделать правильные выводы и стать тем, кем является сейчас.



"Я могу точно указать момент, когда я понял, что был глупцом. Представьте себе на минуту, что вам 17 лет. Два года назад вы спали на матрасе на полу, а теперь подписываете контракт с Реалом. Как не потерять голову?



Когда я приехал в Реал, я думал, что я смесь Месси и Роналду. Но я быстро опомнился. Моя первая тренировка в Кастилье, я вхожу в раздевалку, чувствуя себя на вершине мира. Я был уверен в себе до такой степени, что даже не помню тренировку, все было как во мгле.



Но я помню, как все одевались, и я смотрел вокруг, впитывая все... и заметил, что все носят.



Ремни Gucci. Новые Nike без единой царапины. Кошельки и сумки Louis Vuitton. И это были не звезды типа Бензема, Модрича или Марсело, это были дети!



И вот я сижу там в своей грязной форме, даже не сняв бутсы. Все идут в душ, и я вижу нижнее белье Gucci. Чертовы трусы Gucci! Когда они их придумали? Сколько они стоят?



И я думаю: было бы хорошо, если бы в моих трусах сегодня не было дырок. Я молился, чтобы моя мама проверила мое белье. Я помню, как сказал себе в тот вечер: "Кто ты, черт возьми, считаешь себя? Это Реал из Мадрида. Ты думаешь, что ты Криштиану? Ты не Криштиану!", - написал Вальверде для The Player’s Tribune.



Напомним, что ранее Карло Анчелотти рано покинул собрание RFEF с тренерами.