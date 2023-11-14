Экс-вратарь Ливерпуля признался, что смог побороть наркозависимость

Киркланд рассказал о своей проблеме, которая могла сломать жизнь.

Крис Киркланд, бывший вратарь футбольного клуба Ливерпуль и национальной сборной Англии, открыто говорит о своей борьбе с наркотической зависимостью во время своей спортивной карьеры.



Киркланд признал, что в течение нескольких лет употреблял трамадол в количестве, равном шести дозам героина в день.

"Когда я попал в реабилитационный центр, я узнал, что принимал в день эквивалент шести доз героина. Это злой, злой наркотик. Он чуть не убил меня, а должен был убить", - сказал он.



Он описал, как вначале препарат вызывал приятные ощущения, но со временем стал вызывать зависимость.

"Вначале он вызывает приятные ощущения. Он заставляет вас чувствовать себя счастливым, если у вас есть тревога или что-то подобное. Да, я использовал его от боли, но больше всего от тревоги. Но это портит психику. Через три месяца я понял, что у меня проблемы, что я стал зависим от него", - признался Киркланд.



Бывший вратарь начал принимать трамадол для лечения хронической боли в спине. "Я думал, что у меня никогда не будет зависимости. Я достаточно силен, чтобы принимать их только тогда, когда мне это необходимо, но это завладело мной, мой организм требовал их все больше и больше, и я стал зависим от них", - рассказал он.



Он также поделился своим опытом отказа от препарата. "Я бы никому не пожелал этих семи-восьми дней. У меня были галлюцинации, постоянный пот, холод, рвота, боль и судороги по всему телу. Я не спал пять или шесть дней, в основном. Лиона (жена Киркланда) спала в соседней комнате, потому что я ворочался, и она приходила проверить, как я дышу", - поделился Киркланд.