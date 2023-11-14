Зинченко попал в сборную лучших игроков недели в топ-5 лигах

Украинец провел феноменальный матч в АПЛ.

Согласно статистическому порталу WhoScored, украинский футболист Александр Зинченко вошел в символическую команду лучших игроков топ-5 европейских лиг за прошедшие выходные. Зинченко отличился голом в матче против Бернли и был признан лучшим игроком этой встречи.



Эксперты WhoScored отметили: "Леандро Троссард, возможно, заслужил похвалу за забитый 1000-й гол Арсенала на Эмирейтс в матче против Бернли, но именно Зинченко был удостоен награды лучшего игрока матча. Украинский футболист забил третий гол за "канониров" за 15 минут до окончания игры. Его игра без мяча была ключевой - он выиграл семь верховых дуэлей и сделал пять отборов".

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В символическую команду также вошел голкипер Жироны Пауло Гассанига, который является одноклубником Артема Довбика и Виктора Цыганкова.