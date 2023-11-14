Прогресс Ямала может поставить крест на карьере футболиста в Каталонии.

Бразильский футболист Рафинья, играющий за Барселону, может перейти в другой клуб, сообщает FootballTransfers. Среди заинтересованных в его услугах клубов - Ньюкасл, Челси и несколько команд из Саудовской Аравии. Однако, конкретная сумма возможного трансфера пока не уточняется.



Ранее предполагалось, что Рафинья станет ключевым игроком Барселоны после ухода Усмана Дембеле. Однако, быстрое развитие Ламина Ямаля и травма самого Рафиньи изменили эти планы.



В текущем сезоне Рафинья принял участие в 11 матчах, проведя на поле всего 402 минуты. За это время он забил 2 гола и сделал 3 ассиста.