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Ведущие клубы Англии и Саудовской Аравии заинтересованы в трансфере футболиста Барселоны

Прогресс Ямала может поставить крест на карьере футболиста в Каталонии.
Ведущие клубы Англии и Саудовской Аравии заинтересованы в трансфере футболиста Барселоны
Рафинья / Getty Images

Бразильский футболист Рафинья, играющий за Барселону, может перейти в другой клуб, сообщает FootballTransfers. Среди заинтересованных в его услугах клубов - Ньюкасл, Челси и несколько команд из Саудовской Аравии. Однако, конкретная сумма возможного трансфера пока не уточняется.

Ранее предполагалось, что Рафинья станет ключевым игроком Барселоны после ухода Усмана Дембеле. Однако, быстрое развитие Ламина Ямаля и травма самого Рафиньи изменили эти планы.

В текущем сезоне Рафинья принял участие в 11 матчах, проведя на поле всего 402 минуты. За это время он забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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